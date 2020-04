Muzeum ogłasza konkurs "Trendy pisanka - jajko w nowoczesnej odsłonie"

Jajko - ten wielkanocny symbol na dobre zagościł w wielu dziedzinach sztuki, jego symboliką, doskonałą formą i właściwościami zachwycali się malarze, jubilerzy, projektanci i architekci. Jajko było ulubionym motywem twórczości Salvadora Dalego. Gdyby nie jajko, "Narodziny Wenus" nie przetrwałaby do dziś, a wygodne Egg Chair nie powstałoby, gdyby Arne Jacobsen nie dostrzegł, że jajko w odpowiedniej formie może być... wygodne.

Najstarsze pisanki na świecie mają ok. 5000 lat i pochodzą z Asyrii. W Polsce pojawiły się pod koniec X wieku. Trudno nie zgodzić się z tym, że zdobienie jaj to sztuka! W zależności od technik zdobienia, świąteczne jaja mają różne nazwy: drapanki, kraszanki, oklejanki, pisanki, ażurki, nalepianki, skrobanki czy rysowanki. Współcześnie, coraz rzadziej na świątecznym stole można spotkać pisanki wytwarzane w tradycyjny sposób. W związku z tym Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie "Trendy pisanka - jajko w nowoczesnej odsłonie". Pisanki można wykonać w różnych technikach: malowane, drapane, oklejane, złocone, cekinowe, owijane, batikowe kolorowe i naturalne, metodą quillingu, decoupage i własnego pomysłu. Ważnym kryterium przy ocenie będzie innowacyjność, oryginalność pomysłu oraz wykonania.