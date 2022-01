Muzeum Osiakowskich to ulubione miejsce turystów w Kaliszu. Warto odwiedzić je w ferie! ZDJĘCIA ESA

Muzeum Osiakowskich to numer 1 wśród 28 atrakcji w Kaliszu, które znalazły się na portalu TripAdvisor. Turystów przyciąga niesamowity klimat, różnorodność i tysiące ciekawych eksponatów, których przybywa niemalże z dnia na dzień. W tym miejscu każdy znajdzie coś co go zainteresuje. Warto odwiedzić je choćby podczas trwających właśnie ferii.