Na rehabilitację do szpitala w Wolicy trafia większość osób niezaszczepionych

Szpital w Wolicy prowadzi rehabilację pocovidową. Póki co jego możliwości są ograniczone, ale zwiększą się z początkiem roku, kiedy powstanie nowy budynek. Powstaje ekspresowo, bo potrzeby są duże, a to właśnie w tym budynku prowadzona będzie rehabilitacja dla osób, które zmagają się z powikłaniami po przechorowaniu COVID-10.

- Gros powikłań – ponad 99 procent, a nawet więcej to są powikłania osób, które nie zostały zaszczepione. Prowadzimy takie analizy i w związku z tym apeluję i zachęcam do tego, żeby osoby, które się nie zaszczepiły, jednak przemyślały swoją decyzję i może ją zmieniły. Jesteśmy przed czwartą falą, której nie unikniemy, bo już w tej chwili obserwujemy wzrost zachorowań. Natomiast głównie dotyczy to osób niezaszczepionych. Te osoby, w 99% to też osoby hospitalizowane – mówi Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala w Wolicy.