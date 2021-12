Nadano Medale „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”. Kogo wyróżniła Rada Powiatu Kaliskiego?

Na XLI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego Radni podjęli uchwałę Nr XLI/368/2021 w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”.

- To zaszczytne wyróżnienie przyjmujemy raz do roku, mamy ujęte w Statucie, iż możemy tą nagrodą obdarzyć trzy osoby. W tym roku taka procedura została przeprowadzona. Jedną z osób jest Zenon Prętczyński. Jest to osoba, która wiele lat pracowała w dziedzinie architektury, w tej chwili mieszka za granicą, jest to mieszkaniec powiatu kaliskiego. Drugą osobą jest Krzysztof Niedźwiedzki, wieloletni Wójt Gminy Brzeziny, 4 kadencje pełnił tą funkcję, ma wiele zasług związanych z pełnieniem tej funkcji, jest Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, działa czynnie w gronie OSP. Kolejną osobą jest pani Lilianna Sieradzka, społecznik, przygotowywała wiele projektów na rzecz mieszkańców gminy Opatówek i innych gmin powiatu, w zakresie edukacji i promocji - mówił na Sesji Jan Adam Kłysz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.