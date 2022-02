Nadleśnictwo Kalisz porządkuje Las Winiarski. Jest apel do spacerowiczów! ZDJĘCIA

Wiatr nie oszczędził Kaliskich Lasów. Wichura wyrządziła szkody również w Lesie Winiarskim, w którym na co dzień spaceruje, biega, jeździ rowerem, uprawia nordic walking wielu mieszkańców Kalisza i okolic. To prawdopodobnie nie koniec silnie wiejących wiatrów. W najbliższym czasie, ze względu na porę roku, mogą się one powtórzyć.