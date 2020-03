Nadleśnictwo Kalisz. Zamknięty parking nad zalewem w Szałem

Leśnicy apelują, by nie tworzyć przy okazji wypraw do lasu skupisk ludzi, które mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne. - Dla własnego i innych bezpieczeństwa wybierajcie większe kompleksy leśne, unikajcie najpopularniejszych turystycznie miejsc, odkrywajcie nowe miejsca, odwiedzajcie las raczej w dni powszednie, rano albo wieczorem - czytamy na stronie Nadleśnictwa Kalisz.

Swobodnie można za to parkować na parkingu znajdującym na przy ścieżce zdrowia w podkaliskim Lisie.

- Decyzja o zamknięcie parkingu spowodowana jest kumulowaniem się w tym miejscu zbyt dużej ilości aut - tłumaczy nadleśniczy Szymon Lis. - Nie ma na razie decyzji o wydaniu zakazu wstępu do lasu.

Parking przy zalewie Pokrzywnica w Szałem został zamknięty. Można za to parkować na leśnych parkingach położonych wzdłuż ulicy Lubelskiej - od zalewu Pokrzywnica w stronę osiedla na kaliskich Winiarach.

Leśne spacery pozwalają odetchnąć po długim siedzeniu w domu, utrzymać kondycję i budować odporność, rozładować duży stres związany z koronawirusem i zmianami, jakie wniósł w nasze życie. Takie wyprawy musimy jednak planować z głową, podchodząc do nich inaczej niż kiedyś. - Jeśli chcecie zapewnić dzieciom porcję świeżego powietrza, pójdźcie do lasu. Spacerujcie, ale tam, gdzie nie ma ludzi! - zaleca Główny Inspektorat Sanitarny. To samo radzą epidemiolodzy i inni lekarze.