Do rywalizacji w trzech kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów, techników oraz szkół zawodowych przystąpiło wówczas 37 młodych mistrzów fryzjerstwa. Tematem przewodnim było 100-lecie niepodległości Polski we fryzjerstwie - stąd nie tylko fryzury, ale także makijaże i stroje nawiązywały do tamtych czasów.

Laureatami konkursu w 2019 roku zostali: Aleksandra Bąkowska (Turek), Alicja Krysińska (Kalisz) oraz Daria Siuda (Janków Pierwszy).