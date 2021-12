Najlepsze salony fryzjerskie i barberskie w Kaliszu. RANKING Redakcja

Gdzie zrobić sobie włosy na święta? To już ostatni moment, aby zapisać się do fryzjera. Jeśli Wasi sprawdzeni styliści fryzur nie mają już miejsc, możecie spróbować zapisać się do innego. Sprawdziliśmy jakie salony fryzjerskie i barberskie polecają internauci. Zobaczcie w naszej galerii do kogo warto się wybrać.