Najpiękniejsze torty z Kalisza. Wyglądają jak dzieła sztuki. ZDJĘCIA

Tort w kształcie gigantycznej butelki szampana, klona droida BB-8, statku kosmiczneg, dinozaurów, maszyny do szycia, albo słodkiego misia? Dla Adama Mintusa, właściciela cukierni Czar Słodyczy – pracownia tortów artystycznych z Kalisza nie ma rzeczy niemożliwych.

Za wszystko odpowiadam osobiście i jeśli chodzi o zamówienie tortu w naszej pracowni to dzielimy je na dwie różne kwestie. Wygląd, i tu trzeba szczerze zaznaczyć – mało jest w naszych realizacjach projektów autorskich – w 99 % torty w naszej pracowni tworzą klientki i klienci. Pozostały 1% to dopiero nasza inwencja, kiedy mamy „wolną rękę”. Jeśli chodzi o smak to tutaj mamy „ustaloną” listę dostępnych w naszej pracowni wersji biszkoptów i przełożeń, z której klienci czerpią (niejednokrotnie dokonując zaskakujących roszad smakowych. Warto zaznaczyć, że wszystkie oferowane przez nas przełożenia to efekt propozycji i późniejszych zamówień moich klientek/klientów