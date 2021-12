Największa wigilia w Kaliszu odbędzie się w hali OSRiR. Przygotowuje ją fundacja ChOPS. ZDJĘCIA

Wigilia dla każdego w hali OSRiR w Kaliszu

Ustawianie i nakrywanie do stołów, montaż sceny i przyrządzanie wigilijnych potraw. W hali OSRiR w Kaliszu praca wre od kilku dni. Trwają tam przygotowania do wigilii dla samotnych i potrzebujących, ale nie tylko. Dla każdego kto chciałby ten dzień spędzić w wyjątkowy sposób. Jak mówi Roman Żarnecki, prezes fundacji Chops, to będzie wigilia dla każdego.