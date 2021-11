Największe kaliskie osiedle Dobrzec w Google Street View ZDJĘCIA

Dobrzec to osiedle położone w zachodniej części miasta, w którego skład wchodzi wielki zespół mieszkaniowy. Granice osiedla stanowi aleja Wojska Polskiego (do ronda Westerplatte), ul. Podmiejska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Biskupicka. Na terenie osiedla znajduje się hala sportowo-widowiskowa Arena Kalisz. Osiedle Dobrzec P wraz z osiedlami Dobrzec W i Dobro oraz sołectwem Dobrzec leżą na obszarze dawnej podmiejskiej wsi Dobrzec Wielki. Obszar ten jest jednym z największych pod względem liczby mieszkańców miasta Kalisza (za wikipedia.pl).

