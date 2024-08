Narodowe Czytanie. Powiat kaliski zaprasza tym razem na wydarzenie do Szczytnik

- Na terenie pięknego parku i w otoczeniu zabytkowego dworu, aktualnie siedziby Urzędu Gminy Szczytniki, wspólnie odczytamy wybraną lekturę. Będzie to dramat "Kordian" Juliusza Słowackiego, jedno z najważniejszych dokonań literackich poety. Dzieło to, na przestrzeni lat doczekało się wielu wydań i było chętnie wystawiane w teatrze. Do dziś pozostaje jednym z najczęściej interpretowanych i dyskutowanych utworów, zajmując zaszczytne miejsce w kanonie polskiej literatury - zachęca do uczestnictwa w wydarzeniu kaliskie starostwo.