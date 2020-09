Narodowe Czytanie w Kaliszu. Miejska Biblioteka Publiczna podsumowuje wydarzenie ZDJĘCIA

Ze względu na pandemiczne ograniczenia, a także remont sali recepcyjnej ratusza, w której najczęściej realizowano Narodowe Czytanie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu zdecydowała się na realizację live widowiska telewizyjnego. Biorący udział w czytaniu "Balladyny" zostali usytuowani na green screenie w studiu Telewizji Kalisz, co kaliskiemu artyście, Tomaszowi Wolffowi, pozwoliło na przeniesienie ich w świat baśniowej natury.

Fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego czytali m.in. prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Skarżyński, dyrektorzy: Centrum Kultury i Sztuki - Dariusz Grodziński oraz Książnicy Pedagogicznej – Jolanta Nowosielska i Archiwum Państwowego – dr Grażyna Schlender. Nie zabrakło duetow m.in. wiceprezydentów - Grzegorza Kulawinka i Mateusza Podsadnego oraz naczelniczek Wydziałów Kultury i Edukacji Urzędu Miejskiego, Grażyny Dziedziak i Eweliny Dudek. Zaproszenie do czytania przyjęli ponadto m.in. Maria Pawelec, dyrektor szkoły muzycznej, Beata Paszak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Katarzyna Garnuszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, która nosi imię Juliusza Słowackiego, Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor kaliskiego teatru. We wspólnej lekturze udział wzięła także Judyta Fibiger, scenarzystka i producentka filmowa, która przyjechała tego dnia do Kalisza na uroczystą inaugurację Roku Rodziny Fibigerów.