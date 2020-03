Naukowcy pracują dniami i nocami nad szczepionką na koronawirusa - rozmowa z prof. Katarzyną Kędzierską

Z Polski wyjechałam w 1991 roku z rodzicami i bratem Wiktorem, zaraz po maturze. W Melbourne ukończyłam studia, Bachelor of Science (Hons), z główną specjalizacją w immunologii na Monash University w Melbourne. Po studiach, zrobiłam doktorat w Burnet Institute należącym do Monash University, pracując nad odpornością do HIV u pacjentów z AIDS. Po skończeniu doktoratu, dostałam prestiżowe stypendium naukowe, aby pracować z laureatem Nagrody Nobla, profesorem Peterem Doherty na University of Melbourne.

Dołączyła pani do bardzo szacownego grona.

Peter dostał Nagrodę Nobla w 1996 roku, w tym samym roku co Wiesława Szymborska, moja ulubiona polska poetka. Podczas wielu lat pracy z Peterem, słyszałam wiele ciekawych i zabawnych historii o poetce. W 2008 roku, założyłam swoje własne laboratorium na University of Melbourne, specjalizujące się w badaniach odporności immunologicznej od zakażeń wirusowych, zwłaszcza wirusa grypy. Od 2017 roku, jestem profesorem immunologii w katedrze mikrobiologii i immunologii na University of Melbourne i w Doherty Institute of Infection and Immunity. Prowadzę badania naukowe razem z moja grupą 16 utalentowanych naukowców.

A pani rodzina?

Mój mąż Lukasz jest także z Kalisza, chodził za mną do tej samej klasy w Asnyku. Teraz pracuje w tym samym instytucie co ja, nad wirusowym zapaleniem mózgu. Mamy dwójkę dzieci - 13-letnią córkę Marcelle i 9-letniego syna Kristiana.