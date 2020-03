Nie idź do przychodni, skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta można aktywować profilem zaufanym, który zakładamy nie tylko w ZUS lub US, ale również poprzez dostęp elektroniczny do swojego konta bankowego - co można wykonać będąc w domu i logując się do swojego banku na stronie internetowej.

Profil zaufany możemy założyć w ciągu kilku minut stosując się krok po kroku do instrukcji bankowej.

Po założeniu profilu zaufanego logujemy się na stronę pacjent.gov.pl i aktywujemy Internetowe Konto Pacjenta swoim profilem zaufanym.

Po aktywacji wchodzimy w ustawienia „moje kont”o i wskazujemy telefon komórkowy lub adres e-mail do odbioru powiadomień, czyli odbioru recepty elektronicznej, z którą już tylko udajemy się do apteki.

Rodzice, którzy ubezpieczają dzieci powinni sprawdzić czy są one przypisane do ich konta.

Osoby starsze mogą upoważnić innych do odbioru e-recepty.

Po założeniu IKP pacjent, któremu lekarz wypisze receptę elektroniczną, otrzymuje w ciągu kilku sekund na swój telefon komórkowy kod recepty do odbioru w aptece (czyli receptę elektroniczną) lub na wskazany adres email.