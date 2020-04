Nie żyje Krystyna Łybacka, była posłanka SLD i minister edukacji

Była posłanka Krystyna Łybacka zmarła w poniedziałek wieczorem w poznańskim szpitalu, po krótkiej i ciężkiej chorobie. Jak czytamy na stronie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jej śmierć nie miała związku z koronawirusem.

- Na początku tego roku trafiła do szpitala na badania. Żartowała, była w dobrym nastroju. Nigdy wcześniej nie skarżyła się na kłopoty zdrowotne - mówi Ryszard Zaczyński, jej wieloletni współpracownik i szef biura poselskiego w Poznaniu.

- To była wspaniała kobieta, dystyngowana, zawsze elegancko ubrana. Zapamiętam ją z tego, że potrafiła rozmawiać naprawdę z każdym. Miała cięty język, ale w dyskusji nikogo nigdy nie obrażała. Zawsze prowadziła ją merytorycznie, czym wzbudzała też szacunek opozycji - wspomina Krystynę Łybacką, Wiesław Szczepański, szef SLD w Wielkopolsce.

Stanowisko to przejął właśnie po byłej minister. Poznał ją w 1993 r., kiedy kandydowali do Sejmu. Szczepański miał 33 lata i był to jego pierwszy start. Wtedy kontakt mieli okazjonalny, ale trzy lata później, gdy trafił do poselskich ław, współpracowali już regularnie. Krystyna Łybacka przez lata była szefem Szczepańskiego w Sojuszu.