Nie żyje pacjentka szpitala w Wolicy. 37-latka była zakażona koronawirusem

Informację o śmierci potwierdziło Ministerstwo Zdrowia w niedzielę, 22 marca rano. Do szpitala na Szwajcarskiej 37-latka trafiła w stanie ciężkim ze współistniejacymi chorobami. - Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem. Czekamy na diagnozę lekarzy, co do przyczyn śmierci - podało ministerstwo.

Kobieta z infekcją dróg oddechowych zgłosiła się do lekarza rodzinnego, a później była też na kaliskiej wieczorynce. Stąd została skierowana do szpitala w Wolicy. Początkowo była leczona za bakteryjne zapalenie płuc. W czwartek, 20 marca , kiedy jej stan się znacznie pogorszył, została przewieziona do szpitala zakaźnego w Poznaniu. W piątek przeprowadzono test na obecność koronawirusa. O pozytywnym wyniku poinformowano w sobotę rano. Mieszkanka podkaliskiej gminy Mycielin była już w krytycznym stanie. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować. Według poznańskich lekarzy, kobieta miała inne schorzenia, ale miały one umiarkowany wpływ na stan jej zdrowia.