Niedługo premiera filmu „Mój dług”. Produkcja była realizowana w byłym więzieniu w Kaliszu. ZDJĘCIA, WIDEO

W lutym premiera filmu "Mój dług"

- My, kaliszanie zobaczymy tę produkcję jako pierwsi w kraju. Prapremiera już 20 lutego w Kaliszu. Przygotowujemy dla Was filmowe gadżety – poinformował Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Dawny kaliski zakład karny wielokrotnie był planem filmowym. Latem 2020 roku były tu realizowane zdjęcia do filmu „Mój dług” w reżyserii Denisa Delića i Bogusława Joba. Filmowcy spędzili w Kaliszu osiem dni zdjęciowych i ponad sto godzin na planie. Ekipa filmowa liczyła blisko sto osób, a statystami zostali kaliszanie. Niebawem premiera produkcji.

Miasto wydało 64 tysiące złotych na hotel dla filmowców. To efekt umowy partnerskiej

Fabuła filmu „Mój dług”

Jak podkreśla producent Bogusław Job, „Mój Dług” nie jest jednak kontynuacją „Długu”. W filmie zostaną ukazane więzienne losy Sławomira Sikory. Akcja będzie toczyła się w latach 90. aż do roku 2005, kiedy to skazany zostaje ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W retrospekcji realizatorzy powrócą do sytuacji, w której pokażą, dlaczego Sławomir Sikora został skazany i odbywa karę.