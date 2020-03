Niektóre grzyby pomagają zwalczyć wirusy ZDJĘCIA

Jak wiadomo nie ma substancji farmakologicznych, które by zwalczały wirusy. Natura jednak wyposażyła nas w potężne narzędzia do pozbywania się intruzów - system odpornościowy, zwany też immunologicznym. Z dotychczasowy danych wynika, że na koronawirusa umierają osoby w starszym wieku, przewlekle chore, czyli o o osłabionym systemie odpornościowym. Naukowcy uważają, że systemowi immunologicznemu można pomóc jedząc... grzyby.

- Żeby uaktywnić system odpornościowy, potrzebny jest lentinian, inaczej beta-glukan, który znajduje się między innymi w grzybach ,reishi, shiitake, maitake, boczniak ostrygowaty, a nawet w pewnej ilości w drożdżach - tłumaczy Krzysztof Biernacki, plantator z kaliskiej firmy Myco-Med, który na co dzień współpracuje uczelniami medycznymi oraz z firmami farmaceutycznymi. - Dzięki grzybom system odpornościowy pozbywa się intruza za pomocą makrofagów.

Makrofagi w zdrowym organizmie zazwyczaj są uśpione i wyglądem przypominają bułkę. Aktywna makrofaga rozwija wypustki cytoplazmatyczne i wyglądem przypomina ośmiornicę, która atakuje i niszczy wroga. Jedna aktywna makrofaga potrafi w ciągu godziny rozłożyć od 150 do 200 intruzów (bakterie, wirusy).

Krzysztof Biernacki zachęca do jedzenia grzybów egzotycznych. Uważa, że zaledwie 50 g dziennie potrafi wystarczająco wzmocnić

naszą odporność.