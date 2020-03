Nielegalny alkohol został przekazany Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Powstaną z niego środki do dezynfekcji ZDJĘCIA

To już kolejna partia alkoholu przekazana na środki do dezynfekcji. Tym razem ponad 400 litrów alkoholu z nielegalnej produkcji trafiło do kaliskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 24 marca przekazała go Krajowa Administracja Skarbowa z Poznania.

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Kaliszu, otrzymało 24 marca od wielkopolskiej KAS, 415 litrów spirytusu. Pochodził on z kilkunastu spraw karno-skarbowych zakończonych orzeczeniem przepadku. Zgodnie z procedurami miał być zniszczony. Współpraca KAS i wymiaru sprawiedliwości umożliwiła jego nieodpłatne przekazanie na potrzeby jednostki służby zdrowia - informuje Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Alkohol zostanie wykorzystany do przygotowania środków dezynfekujących na potrzeby RCKiK w Kaliszu.