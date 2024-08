Nieprzeciętne miejsce zaledwie 25 minut od Poznania! To trzeba zobaczyć w Wielkopolsce

Miejsce, które polecamy do odwiedzenia to muzeum znajdujące się w Puszczykowie położonym około 15 kilometrów od stolicy województwa. Tam znajduje się muzeum Arkadego Fidlera, człowieka nieprzeciętnego, podróżnika, wojskowego oraz autora książek.

Ten polski obieżyświat urodził się w Poznaniu i dzięki ojcu, który był znanym poligrafem i wydawcą rozbudził w sobie ciekawość świata, a przede wszystkim ciekawość przyrody. I chociaż podróże i poznawanie rozmaitych miejsc na świecie to spory kawałek życia Arkadego Fiedlera, to nie tylko tym utkane było jego życie. Arkady Fiedler był również uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, a także był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej.

Nie tylko "Dywizjon 303". Jego książki odkrywały świat, pokazywały jak jest niezwykły

Już w czasie okołopowstańczym Arkady Fiedler pisał. Jedną z pierwszych wydanych przez niego pozycji jest reportaż opisujący jego wyprawę rzeką Dniestr. W późniejszych latach dociera również do Amazonii, Kanady, Afryki i nie tylko. Żartobliwie mówiąc, pewnie łatwiej wskazać miejsca, do których Arkady Fiedler nie dotarł, a była to m.in. Australia. W sumie wziął udział w ponad 30 wyprawach i podróżach w rozmaite zakątki świata.