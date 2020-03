Niezwykłe odkrycia w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi ZDJĘCIA

Trwające od kilku lat prace konserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi przynoszą coraz więcej ciekawych odkryć. W ostatnim czasie okazało się, że fragment posadzki w kruchcie to bez wątpienia najstarszy, wczesnośredniowieczny ołtarz. Proboszcz nie ma wątpliwości, że trzeba go wydobyć i odpowiednio wyeksponować.

- Ten ołtarz jest cenny nie tylko jako zabytek, bowiem na pewno był konsekrowany - wyjaśnia ks. Piotr Wasilewski.

Dodajmy, że według wstępnych szacunków kamienna płyta waży około 800 kilogramów (zdjęcia 2 i 16).

Przy okazji okazało się, że inny kamień stanowiący część posadzki w bocznym wejściu to jeden z trzech fragmentów tympanonu, który znajdował się nad przejściem z kruchty do nawy głównej (zdjęcie 15). Drugi kamień znaleziono w pobliżu kościoła (zdjęcia 17 i 18). Ze względów bezpieczeństwa tylko ten pierwszy zostanie umieszczony w dawnym miejscu.

Po drugiej stronie nawy głównej, na wprost bocznego wejścia, odkryto dawne, pochodzące ze średniowiecza boczne wejście (zdjęcia 12 i 13), obok którego konserwatorzy odsłonili fragment najstarszej, kamiennej ściany (zdjęcie 11).

Pięknie prezentuje się odnowiona polichromia na sklepieniu (zdjęcia 3-7). Pracę wykonaną przez konserwatorów z Krakowa najlepiej docenić porównując stan malowidła przed i po konserwacji (zdjęcie 8 i 9).