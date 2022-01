Nocny pożar w Zdunach pod Kaliszem. To było podpalenie!

Wstępnie straty oszacowano na 550 tys. zł. Uratowano mienie o wartości miliona złotych. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał. Wygląda na to, że doszło do podpalenia.

- Jest to parking depozytowy. Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do podpalenia jednego z pojazdów zabezpieczonego przez funkcjonariuszy na parkingu strzeżonym do celów policyjnych – mówi komisarz Witold Woźniak z zespołu prasowego KMP w Kaliszu.