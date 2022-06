Nowa atakująca wzmocni zespół Energa MKS Kalisz

Przed wyjazdem do Włoch, gdzie spędziła ostatnie 8 miesięcy, urodzona w 1998 roku Aleksandra Rasińska była jedną z wyróżniających się atakujących młodego pokolenia. Sezon 2019/20 zakończyła z dorobkiem 376 punktów i tytułem najlepiej punktującej zawodniczki TAURON Ligi, co poskutkowało transferem do drużyny wicemistrzyń Polski.

W Rzeszowie o czas gry musiała rywalizować jednak z kanadyjką Kierą Van Ryk, talentem na miarę światową. Mimo wszystko, kiedy otrzymywała szansę od trenera Stéphane Antigi, prezentowała się z dobrej strony. W sezonie 2021/22 wróciła do Wrocławia, ale już w listopadzie skorzystała z oferty Green Warriors Sassuolo. Teraz bogatsza o nowe doświadczenia wraca do TAURON Ligi w barwach MKS-u Kalisz.

Aleksandra Rasińska jest czwartą zawodniczką w kaliskim klubie z potwierdzonym kontraktem na sezon 2022/23 dołączając tym samym do Alicji Grabki, Karoliny Drużkowskiej i Aleksandry Cygan. Siatkarki MKS-u w przyszłym sezonie w roli pierwszego trenera poprowadzi Marcin Widera.