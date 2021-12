Nowa komedia "Kim jest pan Schmitt?" od grudnia na deskach kaliskiego teatru

Spokojna kolacja, do której zasiadło małżeństwo w średnim wieku, zostaje nieoczekiwanie przerwana serią niewyjaśnionych zdarzeń. Na jednej ze ścian dostrzegają oni tajemniczy obraz, którego żadne z nich nigdy tam nie wieszało, w szafie znajdują ubrania, których nigdy wcześniej nie widzieli, a klucze przestają pasować do zamka w drzwiach wejściowych. Wszystko to zaczyna się od dziwnego telefonu, w którym nieznany głos domaga się rozmowy z niejakim panem Schmittem...

W czarnej komedii Sébastiena Thiéry’ego absurd rośnie w szalonym tempie, zaś jego bohaterowie są w pełni świadomi otaczającej ich niedorzeczności.

Sztuka "Kim jest pan Schmitt?" była nominowana m.in. do nagrody Moliera, jednej z najważniejszych nagród teatralnych we Francji. W spektaklu zobaczymy czworo aktorów kaliskiego zespołu: Marcina Trzęsowskiego, Izabelę Wierzbicką, Zbigniewa Antoniewicza i Michała Wierzbickiego. Gościnnie wystąpi też Benjamin Diamouténé.

Sztukę w przekładzie Irmy Helt reżyseruje Cezary Iber. Scenografię przygotowała Michalina Pawlak, muzykę Maciej Zakrzewski, a video Michał Jankowski.