Nowe zapisy w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza. Czego dotyczą?

Na realizację zadań w Budżecie Obywatelskim Miasta Kalisza zostało przeznaczonych łącznie 3 800 000,00 zł, w tym po 400 000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim oraz projekty zielone. 3 000 000,00 zł to środki, które zostaną wydane na projekty lokalne.

- Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje od 14 do 25 marca 2022 r. Głosować będzie można: internetowo – od 29 sierpnia do 9 września oraz tradycyjnie, wypełniając ręcznie formularze do głosowania, od 29 sierpnia do 2 września. Ponadto w dniach 29-31 sierpnia będzie można skorzystać z mobilnego punktu do głosowania. Zwycięskie projekty poznamy do 7 października br – podaje Urząd Miasta Kalisza.