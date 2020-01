Nowości filmowe w sam raz na chłodne wieczory. Top 5 tytułów

„Przypływ wiary”, reż. Roxann Dawson

Film oparty na prawdziwej historii, będący adaptacją książki pt. „Niemożliwe”. Przedstawia historię 14-letniego Johna, który wpada do lodowatego jeziora Missouri podczas zabawy z przyjaciółmi. Spędza pod wodą pełny kwadrans. Zostaje przewieziony do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie. Z medycznego punktu widzenia John nie ma szans na przeżycie, ponieważ serce przestało bić na około 30 minut. Jego matka Yoyce nie traci jednak nadziei. Wspólnie z całą społecznością modli się o uzdrowienie i walczy o syna. Czy jej wiara i upór wystarczą, aby chłopiec „wrócił do życia”?

„Tito i obcy”, reż. Paola Randi

Tito i Anita to rodzeństwo, które zostaje osierocone po śmierci ojca. Zgodnie z jego wolą trafiają pod opiekę wujka, szalonego naukowca prowadzącego badania nad życiem pozaziemskim. Twierdzi on, że pracuje na zlecenie amerykańskiego rządu w ramach tajnego projektu. Nastoletnia Anita i jej młodszy brat trafiają do miejsca, które znajduje się nieopodal Strefy 51, w samym centrum pustyni. Mają nadzieję spotkać kosmitów, a Tito chce się również skontaktować ze zmarłym ojcem. Bohaterowie biorą udział w fascynujących przygodach – pełnych humoru oraz wzruszeń.

„Rodzaj ciszy”, reż. Michal Hogenauer

Dramat opowiadający o losach młodej dziewczyny o imieniu Mia, która zatrudnia się jako opiekunka dziecięca w ramach programu wymiany edukacyjno-kulturowej. Ma zająć się dziesięcioletnim chłopcem. Jego rodzice okazują się jednak niezwykle despotyczni. Wymagają bezwzględnego posłuszeństwa dziewczyny oraz wierności surowym zasadom. Poddają bohaterkę praktykom manipulacyjnym, próbują ją ośmieszać, zawstydzać i obniżać jej samoocenę. Czy Mia zrezygnuje z podjętej pracy, czy za wszelką cenę będzie próbowała udowodnić swoją wartość?

„Cały Ralph”, reż. Susan Lacy

Film dokumentalny ukazujący sylwetkę słynnego amerykańskiego projektanta mody Ralpha Laurena. Produkcja przybliża widzom jego drogę w karierze „od zera na sam szczyt”. Dzięki samozaparciu Lauren zbudował potężną firmę, zdobył wielomiliardowy majątek, założył kilkaset butików, a także został posiadaczem rancza. Film opowiada również o życiu prywatnym Ralpha Laurena – o jego dzieciństwie, dojrzewaniu oraz wieloletnim małżeństwie. Głos zabierają również osoby z jego najbliższego otoczenia.

„Smętarz dla zwierzaków”, reż. Kevin Kolsch, Dennis Widmyer

Horror będący adaptacją powieści Stephena Kinga. Doktor Louis Creed otrzymuje posadę dyrektora centrum medycznego Uniwersytetu Maine. Przeprowadza się wraz ze swoją rodziną do niedużej miejscowości nieopodal nowego miejsca pracy. W pobliskim lesie znajduje się cmentarz dla zwierząt, na którym dzieci zakopują czworonogi rozjechane przez kierowców. Wkrótce po przeprowadzce dochodzi do śmiertelnego potrącenia Churcha, kota należącego do córki doktora. Ku zdumieniu całej rodziny, zwierzę kolejnego dnia wraca żywe do domu.

„Jak wytresować smoka 3”, reż. Dean DeBlois

Najnowsza część serii animowanych filmów familijnych, które stanowią adaptację powieści brytyjskiej pisarki Cressidy Cowell. Ekranizacja opowiada o przygodach młodych Wikingów, wkraczających w dorosłe życie. Na każdym kroku towarzyszą im smoki. Bohaterowie nieustannie ze sobą rywalizują, kłócą się i rywalizują. Mimo tego potrafią być dla siebie wsparciem – doceniają siłę przyjaźni. Przeżywają różne przygody, po raz pierwszy w życiu się zakochują i wchodzą w związki. Film dostarcza wielu wzruszeń oraz powodów do śmiechu.

