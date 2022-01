Oblał 49-latka żrącą substancją. Jest nagranie sprawcy! Rozpoznajesz go?

Nieznany sprawca oblał 49-latka żrącą substancją na ulicy Chopina w Kaliszu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek około godziny 13 na ulicy Chopina w Kaliszu. Do 49-latka podszedł nieznany sprawca i oblał go nieznaną substancją chemiczną. Poszkodowany mężczyzna z poparzoną twarzą trafił na oddział chirurgii kaliskiego szpitala.

Na miejsce wezwano również straż pożarną, która ma ustalić czym został oblany poszkodowany mężczyzna oraz jego samochód.