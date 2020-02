Oburzenie po geście Joanny Lichockiej, byłej posłanki PiS z okręgu kaliskiego ZDJĘCIA

"To jest pokazanie środkowego palca nie nam, ale wszystkim Polakom, którzy myślą inaczej niż ona" - ocenił z kolei szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Sytuację komentują także politycy. Cezary Tomczyk, sieradzki poseł na Sejm RP (PO) tak skomentował na Twitterze sytuację: "Przesuwanie palcem pod okiem... Żenada. Występujemy do Komisji Etyki o ukaranie Pani Poseł".

"To rzucenie się, żeby odwrócić uwagę od naprawdę rzeczy haniebnych, to znaczy od tego, co działo się w Pucku w czasie wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy" - mówił z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

"Jeżeli ktoś chce być twarzą poselskiej uchwały potępiającej nienawiść i agresję w życiu publicznym, to nawet jak jest brutalnie atakowanym to powinien mieć w sobie siłę i przeprosić gdy poniosą go złe emocje na sali sejmowej" - napisał na Twitterze Joachim Brudziński (PiS).

A oto co powiedział miedzy innymi Jerzy Owsiak. - Fundacja WOŚP przez 27 lat wydała na sprzęt medyczny miliard sto dwadzieścia sześć milionów złotych. To nieco ponad połowa tej sumy. Jej rzeczywisty wymiar to 62 tysiące urządzeń medycznych, służących ratowaniu życia i zdrowia. Konkret? Absolutny konkret.Żeby dorównać rocznym dotacjom na TVP, musimy działać wiele, wiele lat.