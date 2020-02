Obwodnica Kalisza. Parlamentarzyści i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości: "Mamy to!"

Obwodnica Kalisza została wpisana do programu budowy stu obwodnic. Poinformował o tym w piątek, 7 lutego minister infrastruktury. W poniedziałek o rządowym planie mówili kaliscy parlamentarzyści i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

- Mamy to! Mamy to, na co czekaliśmy od lat i jest to zrealizowana obietnica rządu Prawa i Sprawiedliwości - mówi o decyzji wpisania budowy obwodnicy Kalisza do rządowego planu budowy stu obwodnic poseł Jan Dziedziczak. - Niestety poprzednie rządy tylko o tym mówiły, nasz rząd to zrealizował. Plan budowy stu obwodnic czeka teraz na zatwierdzenie przez Radę Ministrów. Oznaczać to będzie gwarancję realizacji i pieniądze na budowę między innymi obwodnicy Kalisza.

- Dla południowej Wielkopolski jest to ogromny sukces ponieważ mieszkańcy Kalisza, powiatu kaliskiego i wszyscy użytkownicy drogi krajowej nr 25 napotykali się na duże trudności związane z korkami. W tej chwili mamy pewność, że obwodnica Kalisza będzie - dodaje posłanka Katarzyna Sójka. Mimo wpisania obwodnicy Kalisza do programu budowy stu obwodnic, inwestycja wciąż jest jedynie w planach. Przetarg na budowę najwcześniej ma być ogłoszony w drugiej połowie 2022 roku. Ale może to się jeszcze opóźnić. Do ustalenia wciąż zostaje ustalenie przebiegu obwodnicy Kalisza. Dotychczas proponowane były trzy warianty. Ten najkorzystniejszy z punktu widzenia miasta nie podoba się samorządowi Nowych Skalmierzyc, który proponuje czwarty wariant. Według posła Tomasza Ławniczaka z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej opóźniłoby to obecne prace o około pół roku. Według parlamentarzysty, przyjęcie wariantu trzeciego i późniejsze oprotestowanie go w sądzie, może opóźnić tak ważną inwestycję o kolejne lata... Zdaniem posła takie protesty są możliwe, ponieważ proponowana trasa obwodnicy ma przebiegać m.in. przez wyższej klasy grunty rolne, co nie podoba się rolnikom.

- Ten wariant też trzeba uwzględnić w rozpatrywaniach po to, aby za kilka lat nie zostało to cofnięte - twierdzi poseł Ławniczak. - Większość posłów Prawa i Sprawiedliwości, ja osobiście uważam, że istotą obwodnic jest to, że przechodzą one poza miastem - kwituje poseł Jan Dziedziczak. Na razie nie wiadomo ile będzie kosztować obwodnica Kalisza. Poseł Tomasz Ławniczak szacuje, że może to być około 300 - 400 tysięcy złotych, a rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku od Ostrowa Wielkopolskiego przez Kalisz do Konina to aż 1 miliard 150 milionów złotych.

