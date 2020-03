Obwodnica Kalisza. Rolnicy z powiatu ostrowskiego w proteście zablokują krajówkę!

Z informacji otrzymanych od organizatorów wynika, że protestujący rolnicy zamierzają przejechać ten odcinek ciągnikami i innymi pojazdami rolniczymi i tym samym znacznie utrudnić ruch na tym odcinku.

Początek protestu 10 marca 2020 roku o godzinie 10.00 przy wiadukcie w Skalmierzycach, skąd rozpocznie się przejazd w kierunku Ostrowa. Na wysokości Galerii Ostrovia kolumna pojazdów zawróci w drogę powrotną.

Planowane zakończenie protestu o godzinie 13.00.

- Myślę, że rolnicy powinni się skupić na pracach polowych. Tym bardziej, że skoro mają zastrzeżenia, mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych i porozmawiać - ocenił Jan Mosiński, poseł PiS. - To blokowanie drogi moim zdaniem nic nie wniesie. Przebieg obwodnicy będzie taki, aby wilk był syty i owca cała. Ja osobiście nie mogę zgodzić się na to, aby obwodnica była w Kaliszu, bo to zaprzeczenie samej idei obwodnicy.