Obwodnica Kalisza w trzecim wariancie uzyskała najwyższą ocenę. ZDJĘCIA

Podczas telekonferencji szczegółowo przeanalizowano przebieg drogi krajowej nr 25 pod kątem najkorzystniejszego wariantu. W okolicach Kalisza najwyższą liczbę punktów otrzymał wariant trzeci, czyli obwodnica przebiegająca poza granicami administracyjnymi miasta m.in. przez gminę Nowe Skalmierzyce i Kościelną Wieś..

Na obwodnicy znajdą się trzy węzły w okolicy Kalisza - w pobliżu Pawłówka, w Kościelnej Wsi oraz w okolicy Nowych Skalmierzyc.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych samorządów. Najwyżej oceniany wariant nie spodobał się burmistrzowi Nowych Skalmierzyc, który już wcześniej zgłaszał do niego swoje uwagi. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale niemal na pewno przyjęte zostanie najkorzystniejsze dla Kalisza rozwiązanie.

Na razie na mapie dróg w budowie droga z Ostrowa Wielkopolskiego przez Kalisz do Konina wraz z obwodnicą miasta określana jest jako "odcinek w przygotowaniu spoza limitu finansowego". Sama obwodnica ma powstać wcześniej, bowiem znalazła się na rządowej liście 100 obwodnic do realizacji.