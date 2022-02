Od 3.45 jesteśmy w stanie wojny. W sklepach, na stacjach, wszędzie są duże kolejki - mówi ks. D. Pankowiak sprawujący posługę na Ukrainie

- Wczoraj było spokojnie, dziś jest wielki szok dla wszystkich. Od 3.45 jesteśmy w stanie wojny. Władze proszą, żeby nie panikować, żeby zachować spokój, ale każdy boi się o siebie, o swoją rodzinę - mówi ksiądz Damian Panowiak. Duchowny od 2011 roku sprawuje posługę w małej, liczącej około 2 tysiące osób wsi Brzozdowce, położonej w rejonie mikołajowskim obwodu lwowskiego.

Jak relacjonuje kapłan wszędzie są duże kolejki. Do bankomatu 50 osób albo więcej. Wypłacić można maksymalnie 3000 hrywien, tj. około 450 zł. Kolejki w aptekach. Ludzie wykupują potrzebne lekarstwa, aby zabezpieczyć się na przyszłość. W większości sklepów nie działają terminale płatnicze. Mieszkańcy wynoszą wielkie torby z zakupami. - Wieczorem chyba nie będzie po co iść do sklepów. Aktualnie stoję w długiej kolejce na stację benzynową, bo paliwa oczywiście też ma nie być. Do celu mam jeszcze dwa kilometry - mówił przed 10 ksiądz Damian Pankowiak.