Od poniedziałku otwarta będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie

Wolnego dostępu do księgozbioru nie będzie, a książki będzie podawać bibliotekarz.

Warto więc wcześniej zajrzeć do KATALOGU.

- Po dezynfekcji rąk, przy ladzie bibliotecznej będzie mógł przebywać tylko jeden czytelnik lub jeden dorosły z dzieckiem do 13 roku życia - tłumaczy Paulina Wróblewska, szefowa biblioteki.

Kolejne osoby powinny czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie. Oczywiście obowiązują maseczki i rękawiczki.

- Oddawane książki będą poddane kwarantannie na 14 dni - podkreśla dyrektorka GBP w Blizanowie.