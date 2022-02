Odnalazł się pies skradziony z kaliskiego schroniska. ZDJĘCIA

Suczka skradziona ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu została odnaleziona

W sobotę, 15. stycznia około godziny 18.30 z kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zniknęła suczka Finka. Moment kradzieży nagrał monitoring. Kierownik schroniska postawił złodziejowi ultimatum, że jeśli pies zostanie oddany do schroniska do wtorku, 18 stycznia sprawa nie zostanie zgłoszona na policję. Jednak osoba, która ukradła Finkę niestety nie skorzystał z propozycji. Pies odnalazł się w poniedziałek 1 lutego, dzięki szybkiej reakcji Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt Help Animals i wolontariuszy kaliskiego schroniska.