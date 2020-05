Oficyna OKL Gołuchów będzie udostępniona zwiedzającym od wtorku. Ogród ziołowo-kwiatowy jest już otwarty ZDJĘCIA

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ponownie zaprasza do zwiedzania ekspozycji muzealnych. Od wtorku 26 maja do dyspozycji gości oddana zostanie Oficyna, zwiedzać można już za to ogród ziołowo-kwiatowy.

Z powodu trwającej epidemii, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie przygotował się do udostępniania ekspozycji w warunkach zapewniających turystom bezpieczeństwo. W tym celu zostały opracowane zasady: Udostępniona będzie jedynie część ekspozycji Muzeum Leśnictwa - te, które mieszczą się w Oficynie. Jej zwiedzanie będzie możliwe codziennie za wyjątkiem poniedziałków w godzinach 10.00-15.00 (ostatnie wejście). Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach 10-osobowych z częstotliwością co 30 minut. Zwiedzający są zobowiązani poruszać się po muzeum w maseczkach oraz w rękawiczkach. Pracownicy kontaktujący się ze zwiedzającymi będą wyposażeni w maseczki lub przyłbice ochronne. W celu ograniczenia kontaktów, zwiedzanie w najbliższym czasie będzie odbywało się bez usługi przewodnickiej. Stoiska multimedialne zostają czasowo wyłączone. Wprowadzone zasady preferują zwiedzanie rodzinne: turyści będą rozpoczynali wędrówkę po muzeum tak, aby poszczególne sale były w momencie zwiedzania do dyspozycji tylko jednej grupy/rodziny. Stanowisko sklepowe prowadzi normalną działalność. "Prosimy o dokonywanie płatności przy pomocy kart płatniczych lub innych narzędzi elektronicznych. Powierzchnie terminali i lady będą po każdym zwiedzającym dezynfekowane" - zapewnia OKL. Z kolei ogród ziołowo-kwiatowy jest już otwarty. OKL zaprasza codziennie od 8.00 do 18.00. Kiedy zostaną otwarte pływalnie? Wideo