Ogólnopolskie zawody kettlebell w Kaliszu. Memoriał Władysława Krajewskiego. ZDJĘCIA

Głównym celem zawodów było przybliżenie Władysława Krajewskiego, postaci niemal nieznanej w Polsce, a jest to twórca metodyki treningu z odważnikami kulowymi. Władysław Krajewski urodził się w 1841 roku w Warszawie. Z wykształcenia był lekarzem. Dziś bardziej znany jest w Rosji niż w Polsce, a to za sprawą tego, że uważa się go za ojca rosyjskich sportów siłowych. Pracował w Petersburgu i tam w pięknej kamienicy założył jedną z pierwszych siłowni w Europie. W 1885 roku założył Koło Miłośników Atletyki. Przez jego salę treningową przeszło wielu znanych siłaczy i zapaśników. Doktor Krajewski szkolił ich między innymi za pomocą ćwiczeń z kettlebell, czyli odważnikami kulowymi. Wypracowane przez niego metody treningu były później modyfikowane i rozwijane przez trenerów sportów siłowych

- A dlaczego taki memoriał w Kaliszu? Uznaliśmy, że jedna z najstarszych dyscyplin i najstarsze miasto w Polsce świetnie się ze sobą łączą. Myślę, że ten memoriał wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń sportowych w naszej federacji - powiedział Robert Jędrzejewski, organizator zawodów.