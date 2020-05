OKL Gołuchów ogłasza konkurs. Wytypuj datę narodzin żubra i zdobądź nagrodę

Andrzej Jabłoński, kaliski supermaratończyk, 23 lata temu pobiegł z Kalisza do Watykanu. ZDJĘCIA

Andrzej Jabłoński, kaliski supermaratończyk 23 lata temu pobiegł z Kalisza do Watykanu. Dokładnie 18 maja 1997 roku wbiegł do Stolicy Apostolskiej, aby wręczyć papieżowi Janowi Pawłowi II zaproszenie do odwiedzenia Kalisza.