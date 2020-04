OSRiR w Kaliszu otwiera swoje zewnętrzne obiekty. Będzie można korzystać z bieżni Stadionu Miejskiego

Ponad 2500 maseczek uszyła dla służby zdrowia pani Irena z miejscowości Dzięcioły

Kolejne maseczki trafią do szpitali w Kaliszu, w Wolicy oraz w Sokołówce, do hospicjum w Rożdżałach oraz do ośrodków zdrowia na terenie powiatu kaliskiego. Wszystko dzięki pani Irenie z miejscowości Dzięcioły.