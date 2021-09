Ostatnie pożegnanie Bronisława Krakusa. ZDJĘCIA

Bronisław Krakus był znanym nie tylko w Kaliszu i powiecie kaliskim działaczem sportowym, pasjonatem kolarstwa, organizatorem kaliskich etapów Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne, wieloletnim dyrektorem wyścigu Szlakiem Bursztynowym. To z jego inicjatywy od kilkunastu lat organizowane są między innymi zimowa Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów z Kalisza do Warszawy, czy Woodstockowa Sztafeta Cyklistów, dożynkowy objazd powiatu kaliskiego. Był odznaczony przez władze Powiatu Kaliskiego m.in. medalem "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego". W 2017 roku za aktywną działalność na rzecz osób starszych w województwie wielkopolskim został laureatem konkursu „Viva, Wielkopolski Senior”.

- Ja nie pracuję, bo to co robię jest moją pasją. Ja to lubię i po prostu robię. Współpracuję z Kaliskim Towarzystwem Kolarskim, ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, jestem członkiem Ludzi Dobrej woli Ziemi Kaliskiej, współpracuję przy organizacji rajdów powiatowych, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Rajdów Samorządowców do Częstochowy, Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów Kalisz- Warszawa. Teraz pracuję na wyrysowaniem mapy mojej gminy Opatówek. Bardzo lubię programy graficzne, których nauczyłem się sam i lubię to robić. Ja nie przeszedłem jeszcze na emeryturę i myślę, że to się nie stanie tak szybko - mówił wówczas Bronisław Krakus.