Ostrów: Podpalacz w rękach policji. Strażak ochotnik spowodował straty sięgające miliona złotych! WIDEO

Od lutego w podostrowskich miejscowościach dochodziło do pożarów stogów słomy balotów słomy, które były składowane przez rolników na polach lub w budynkach gospodarczych. Straty spowodowane przez pożary zostały wstępnie oszacowane na blisko milion złotych.

Nad sprawą podpaleń pracowali policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego. Udało im się ustalić tożsamość osoby podejrzewanej o pożary.

- Okazał się nim 27-letni mężczyzna z powiatu ostrowskiego. Podczas poszukiwań sprawcy, kryminalni ustalili miejsce przebywania mężczyzny. 5 czerwca policjanci ostrowskiej grupy realizacyjnej zatrzymali 27-latka - poinformowała sierż. sztab. Małgorzata Michaś z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Podpalacz wyjaśniał policjantom, że podkładał ogień po to, by jego jednostka OSP, do której należy, była wzywana do akcji.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów, prokurator rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim przedstawił mężczyźnie zarzuty zniszczenia mienia poprzez podpalenie i wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.