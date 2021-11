Ostrowski szpital zwiększa liczbę łóżek covidowych. Na pomoc placówce ruszył szpital w Kaliszu

Szpital w Ostrowie Wielkopolskim przygotował kolejnych 50 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS–CoV 2. W związku z tym zawiesił przyjęcia na oddziały wewnętrzne i psychiatryczny ogólny.

Dyrekcja kaliskiego szpitala podkreśla, że placówka zrobi wszystko, by pacjenci przyjmowani dotąd do szpitala w Ostrowie nie pozostali bez opieki i pomocy medycznej

– Jesteśmy szpitalem obsługującym całą południową Wielkopolskę. Często w ten sam sposób, co ostrowskiej placówce, pomagamy także innym szpitalom w regionie. Mamy pandemię, ale ludzie chorują też na inne bardzo poważne schorzenia. Trzeba zapewnić im bezpieczeństwo i pełny dostęp do leczenia. Mamy wspaniały personel. On jest już w tym momencie bardzo przeciążony, bo to trudny czas, ale pragnę zapewnić, że wszyscy robimy wszystko, by pacjent nie odczuł tych trudności – dodaje Kołaciński.