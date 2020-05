Ostrzeżenia meteorologiczne. Uwaga na burze z gradem w Kaliszu i regionie

IMGW-PIB prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do

35 mm oraz porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy grad.

Komunikat ostrzegawczy ma ważność 25 maja w godzinach od 13 do 21. Dotyczy ona Kalisza, Konina oraz powiatów gnieźnieńskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, słupeckiego i tureckiego.