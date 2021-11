„Otwórz się na pomoc: Uzależnienie od alkoholu” - co zrobić, by pokonać nałóg?

Lekarze ostrzegają, że rodzice nie mogą lekceważyć młodego wieku swoich dzieci i uznawać, że są za młodzi, by wpaść w nałóg. Badania dowodzą, że dzieci, które zaczęły sięgać po kieliszek przed 15. rokiem życia, cztery razy częściej uzależniają się od alkoholu niż ci, którzy zaczęli pić go po przekroczeniu dwudziestego roku życia. Co więcej – zaledwie półtora roku, dwa lata regularnego picia alkoholu przez dziecko, czy nastolatka, prowadzi do uzależnienia. A dzieci poznają smak alkoholu niejednokrotnie przy aprobacie właśnie rodziców, którzy akceptują „tylko spróbowanie” w czasie imprezy rodzinnej, a później już nie zdają sobie sprawy, że dumna z siebie pociecha może przez to czuć się bardziej dorosła i zacząć pić – już w towarzystwie rówieśników, czy starszych kolegów.

O tym wszystkim ostrzega i informuje kampania „Otwórz się na pomoc”. Należący do niej projekt „Otwórz się na pomoc: Uzależnienie od alkoholu” wykorzystuje koncepcję interaktywnego filmu poświęconego profilaktyce uzależnień. Jego scenariusz jest realizowany we współpracy z Mają Pisarek, terapeutką i psychologiem.