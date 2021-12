Pacjenci wprowadzą się do nowego budynku rehabilitacji oddechowej w Wolicy już w przyszłym tygodniu. ZDJĘCIA

Budynek rehabilitacji pocovidowej, który powstał przy szpitalu w Wolicy w ekspresowym tempie jest już po odbiorach. Choć miał przyjąć pierwszych pacjentów 1 stycznia 2022 roku, placówka musiała zmienić plany i wyposażyć szpital kilka tygodni wcześniej. Pacjenci z rehabilitacji oddechowej trafią do nowych sal już w przyszłym tygodniu.

- Wynika to z tego, że mimo że mamy pracownię badań molekularnych i w ciągu godziny mamy możliwość uzyskania wyniku testu, okazuje się wówczas, że wielu pacjentów ma wynik dodatni. Nie zawsze jest możliwość w krótkim czasie przetransportować karetką covidową do szpitali jednoimiennych. W związku z tym brakuje nam łóżek izolacyjnych. Już zwiększyliśmy ich liczbę o dwa, ale chcemy w przyszłym tygodniu, w miejscu, gdzie są pacjenci z rehabilitacji uruchomić tak jak było to przy trzeciej fali łóżka izolacyjne. Stąd taki pośpiech – tłumaczy Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.