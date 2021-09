Pajacyki challenge. Ruszyła kolejna akcja dla małej Jagódki. ZDJĘCIA, WIDEO

Zasada jest prosta. Nominowani wykonują 10 pajacyków, potem wyznaczają kolejną firmę, instytucję lub stowarzyszenie do wykonania zadania i wpłacają dowolną kwotę do skarbonki Jagódki TUTAJ. Akcję zapoczątkował oddział w Kaliszu, w którym na co dzień pracuje tata Jagódki.