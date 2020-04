Pałac Tłokinia, MTM Consulting oraz Elena wspierają szpital w Kaliszu. ZDJĘCIA

Firma MTM Consulting oraz Pałac Tłokinia postanowiły wyrazić swoje uznanie i wielki szacunek dla służby zdrowia i wesprzeć medyków w walce z koronawirsuem. Obie firmy przekazały po 1000 sztuk specjalistycznych, atestowanych maseczek medycznych bezpośrednio dla personelu będącego na pierwszej linii fontu walki z epidemią. Wsparcie otrzymał SOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu. Maseczki odebrali także starosta oraz wicestarosta Krotoszyński.

- Wasza praca, poświęcenie i oddanie są godne podziwu i żaden gest nie jest w stanie wyrazić naszego uznania za to co każdego dnia robicie. Pragniemy Was wspierać byście wiedzieli, że w tej walce nie jesteście sami - mówi Tadeusz Mazek, właściciel MTM Consulting.

- To wsparcie jest początkiem pomocy jaką chcemy przekazać na rzecz wszystkich służb mierzących się z epidemią - dodał właściciel Pałacu Tłokinia Piotr Mazek.