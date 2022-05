Pałac w Taczanowie Drugim. Kaliski lekarz chce stworzyć hotel i luksusowe spa? ZDJĘCIA

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przegłosowano uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.in. w obrębie ewidencyjnym Taczanów Drugi. Jak tłumaczył burmistrz Arkadiusz Ptak , inwestor wystąpił do miasta o dokonanie pewnych zmian w obszarze nieruchomości, aby poszerzyć swoją działalnością. Konieczna była więc zmiana studium i miejscowego planu.

Pałac w Taczanowie Drugim - wyjątkowy zabytek na mapie powiatu pleszewskiego

Taczanowscy opuścili Taczanów Drugi w 1939. Ich wysiedlenie doskonale pamięta Stanisław Szóstak, który przez lata opiekował się przypałacową kaplicą, a przed wysiedleniem hrabiostwa - jako młody chłopak - pracował w pałacu. Wspominał, że hrabina, wychodząc z posiadłości, rzuciła w krzaki klucz od kaplicy, żeby Niemcy go nie widzieli. Krzyknęła do chłopaka, żeby pilnował kaplicy. Te słowa zapamiętał do końca życia. To dzięki niemy odwiedzający kaplicę, mogli nie raz usłyszeć historie o ludziach, który kiedyś tu mieszkali. Pan Stanisław nie opuścił tego miejsca aż do swojej śmierci w 2014 roku.