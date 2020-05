W ostatnich 10 dniach paliwa na większości stacji w Kaliszu podrożały o 15-30 groszy na litrze.

Najtaniej było w ostatnich dniach kwietnia. Zobacz, o ile zdrożało

Średnia cena Pb95 to teraz 3,89-3,96 zł, choć na stacji przy Carrefourze wciąż jest to poniżej 3,60 zł. Pb 98 kosztuje średnio 4,20-4,30. Za ON zapłacimy średnio o 5-10 groszy więcej niż za "95". Z kolei gaz to średnio 1,55-1,65 zł/litr.