Park miejski w Kaliszu znów będzie otwarty dla mieszkańców. Przyroda już na Was czeka. ZDJĘCIA

Park miejski w Kaliszu, to jedno z ulubionych miejsc na spacery wśród kaliszan. I trudno się dziwić. Przyroda zachwyca tutaj o każdej porze roku. Przez ostatnie tygodnie nie można było jednak wchodzić do parku z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Natura jednak nie czeka. Drzewa i krzewy rozkwitają, a parkowe zwierzęta chyba już odwykły od obecności ludzi. Od 20 kwietnia znów jednak można wchodzić do parku. Zobaczcie, co na Was czeka.

